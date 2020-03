Pocho y Marly esperan resultado de Test de coronavirus

José Antonio Romero Feris espera resultado del test de coronavirus, luego que un colaborador a la familia del ex gobernador diera positivo para Covid-19. Su hijo, el concejal capitalino José Romero Brisco, confirmó la noticia través de Facebook. Ambos se encuentran en buen estado de salud en una clínica de Buenos Aires.

Pocho y la ex diputada Marly Brisco, quienes no habían viajado al exterior, se encuentran en una clínica de la capital Argentina.

“Queremos contarle que un colaborador cercano que estaba con ellos en Buenos Aires, a quien le tenemos mucho afecto en nuestra familia, está enfermo con coronavirus. Nuestros padres están bien, en una clínica esperando el resultado del test”, dice parte del posteo del edil capitalino en redes sociales.