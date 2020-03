Peligrarían eliminatorias sudamericanas

La Conmebol sigue con atención la epidemia y se evaluará con FIFA. Hay preocupación por los futbolistas que vendrán desde países afectados con el virus. Se está siguiendo con mucha atención la epidemia del covid-19 porque a fin de mes está programada la doble fecha que dará inicio a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y aunque por ahora no hay modificación, se evaluará la situación junto a la FIFA.

El coronavirus está afectando a países europeos como Italia, España, Francia y Alemania, donde justamente juegan muchos de los futbolistas de las selecciones sudamericanas. Ante esta situación, la Conmebol y la FIFA podrían evaluar los pasos a seguir.

Se confirmó que la Asociación Asiática de Fútbol y la FIFA decidieron suspender las fechas de las eliminatorias asiáticas para el Mundial de Qatar que debían jugarse en marzo y junio. La situación en Sudamérica no es la misma porque no hay circulación del virus, pero el viaje de futbolistas que militan en ligas europeas o asiáticas podría ser un riesgo potencial a tener en cuenta.

“Por Copa Libertadores no cambia nada”, aclaran desde Conmebol, pero en el caso de las eliminatorias para Qatar es diferente porque “depende de lo que ordene la FIFA”.

El seleccionado argentino tiene que enfrentar el 26 de marzo a Ecuador en Buenos Aires y el 31 de marzo visita a Bolivia en La Paz.