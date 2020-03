Operativos sorpresivos Cerrojos de la Policía

Procedimientos sorpresivos de la Policía de Corrientes, varias personas demoradas y vehículos secuestrados. El “Operativo Cerrojo” fue en el Centro y la Costanera.

Hasta las 13:30 el operativo arrojó resultados de 37 demorados y 13 motocicletas secuestradas.

Todo esto como saldo de aquellas personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria y no pudieron justificar porque no se encontraban en sus casas.

El ministro de Seguridad Juan José López Desimoni aclaró que “es una orden y se va a hacer cumplir”, adelantando que a quienes se les apliquen contravenciones “significarán costos económicos que deberán afrontar. Indicó que “se intensificaron los controles” en la capital para detectar personas que no cumplen con el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto ante la pandemia de coronavirus. Reconoció que el domingo estuvo calmo en cuanto a movimiento de personas, a diferencia de los 151 demorados, cinco de los cuales fueron pasibles de contravenciones.