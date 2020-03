No le pagaron los sueldos a más de 3 mil docentes

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTECO), denunció se le debe sueldos a más de 3.000 profesores y profesoras de Secundaria, de Terciario y docentes de primaria. No le depositaron sus haberes a pesar de estar liquidados en el SISPER. Asimismo el gremio pide un bono de emergencia para los suplentes que no pudieron acceder a cargos. Se “instrumente con carácter urgente asistencia económica para los y las docentes que están siendo severamente afectadas en sus ingresos debido a la emergencia sanitaria”. Entre 700 y 900 docentes suplentes no pudieron acceder a cargos porque se suspendieron las asambleas de interinatos y suplencias, por lo que no tienen salario asignado.

Tras el anuncio de extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta después de Semana Santa, el SUTECO le envió una nueva nota a la Ministra de Educación de la Provincia solicitando que “instrumente, con carácter urgente, asistencia económica directa para los y las docentes que están siendo severamente afectadas en sus ingresos familiares debido a la situación excepcional de emergencia sanitaria”. Demandó “sueldo o bono de emergencia” como “compensación salarial para todos y todas aquellas trabajadoras de la Educación Pública Provincial que, por las medidas de aislamiento, no pudieron tomar cargo y actualmente se encuentran sin salario asignado”.

Los docentes suplentes, que tenían posibilidad de acceder a un cargo, no lo pudieron hacer porque no se concretaron los concursos y asambleas de interinatos y suplencias debido a la emergencia sanitaria.

El Sindicato también le pidió a la Ministra de Educación que “instrumente los mecanismos administrativos necesarios tendientes a resolver la deuda salarial que el Estado Provincial mantiene con docentes del nivel primario, mayoritariamente con profesores y profesoras del nivel secundario y del nivel terciario que esperan la liquidación de sus haberes, muchos de ellos aguardan la correspondiente Resolución Ministerial de liquidación desde los años 2016 y 2017”. A la vez le solicitaron que esos haberes adeudados, “al momento de liquidarse, estén acompañados de las correspondientes actualizaciones salariales acumuladas hasta el presente; y no a valores históricos (Código 101 y 102) como suele ocurrir”.

El secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, señaló que la situación de “emergencia social, económica y sanitaria” amerita que “estos problemas tengan solución urgente por parte del Estado Provincial” porque las y los docentes afectados “necesitan cubrir gastos alimentarios, sanitarios, cobertura de servicios básicos y tener garantías de estabilidad laboral”.