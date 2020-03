No habrá cortes de luz por falta de pago

“El objetivo es parar la provincia y necesitamos hacerlo entre todos”, dijo el gobernador Gustavo Valdés, para detallar que el virus del coronavirus se te posa en los pulmones, no te permite respirar y las personas solo pueden hacerlo a través del respirador, si tuviéramos un pico, tendríamos un problema”. “La situación es muy complicada, si no cumplimos las medidas hoy, el lamento va a ser muy grande en 15 días”, remarcó Valdés.

“Me preocupan los correntinos, podemos tener todas las condiciones y estamos tratando de generar mayor producción de alcohol en gel y también luchamos por los elementos suministrados por Nación para cada provincia”, destacó el mandatario provincial para sostener que “tenemos que permanecer en nuestros domicilios, hay que estar tranquilos, respetar las normas preventivas obligatorias y luego se hará una evaluación”. “Si nosotros no cumplimos, la cuarentena se va a extender, si cumplimos esto va a terminar”, aseveró para puntualizar que “ordené a la DPEC que no haya corte del suministro de energía por falta de pago”. “No va a haber ni un corte en toda la provincia, es un suministro vital”.

RESPIRADORES

“Es necesario controlar la enfermedad del Covid -19, todas las provincias estamos comprando respiradores y en Argentina solo se producen 600 por mes”. “La única manera de salir de la situación es que los ciudadanos se queden en la casa, limpiarse las manos y es necesario usar repelente y no abarrotar los hospitales”, afirmó Gustavo Valdés.