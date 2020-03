Narco atrapado en Barrio Itatí

Ayer en horas próximas del mediodía, Prefectura Naval detuvo en el barrio Itatí, a una persona que era intensamente buscada por delitos vinculados al narcotráfico. El hombre de alrededor de 60 años, tenía pedido de captura nacional e internacional.

La aprehensión ocurrió a las 11:30. El detenido fue identificado como Mario Eduardo Zalazar. Fue capturado en la calle Bonpland del barrio Itatí.

Zalazar tenía pedido de captura nacional e Internacional en el marco del una causa caratulada caratulado “remires Ariel Estanislao y otros s/infracción ley 23737 (art 5 inc c y art 11 inc c), tramitado ante el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes a cargo del dr. Juan Carlos Vallejos, secretaría dr. Federico D. Alonso.