Messi donará un millón de euros para la lucha contra el coronavirus

El astro rosarino, Lionel Messi, depositará un millón de euros para el Hospital Clínic de Barcelona y otro centro médico de la Argentina.

No es la primera vez que Messi manifiesta su preocupación por el avance de la pandemia de coronavirus en el mundo. El astro rosarino lideró una campaña que lanzó la FIFA en conjunto con la Organización Mundial de la Salud para transmitir el mensaje de concientización sobre el virus COVID-19.

“Cinco pasos para eliminar el coronavirus”, fue el nombre de la iniciativa que explica cómo lavarse las manos, cubrir la boca y la nariz en caso de tos o estornudo, y promueve que se evite el contacto entre las personas.

En las últimas horas, el Hospital Clínic de Barcelona informó en un comunicado oficial que el delantero donará un millón de euros para la lucha contra el coronavirus. “Leo Messi hará una donación para la lucha contra el Covid-19. Muchas gracias Leo, por tu compromiso y tu apoyo”, escribieron desde las redes sociales de la entidad sanitaria catalana.

Además, parte del dinero también será destinado a otra institución médica de la Argentina, pero la cifra y el nombre aún no trascendió. Según informó el diario español Mundo Deportivo, el dinero servirá para la compra del material necesario para hacer frente a la gran cantidad de enfermos que tendrán que tratar por culpa del impacto de esta epidemia que se inició en China y que está afectando a todo el planeta.

Messi es el futbolista mejor pagado de Barcelona, con ingresos que en la temporada 2018/2019, según Forbes, alcanzaron los 81 millones de euros en concepto de salario, premios e incentivos variables. Además, se encuentra en un punto particular de la relación con el club en el que irrumpió en el mundo del fútbol: su vínculo finaliza el 30 de junio de 2021 y en tres meses puede comenzar a definir si continúa en el Barcelona o emigra; en un contexto de diferencias que se hicieron públicas con la dirigencia tras la salida del entrenador Ernesto Valverde y el ida y vuelta mediático con Eric Abidal, director deportivo del club.