Malbrán comienza a descentralizar los diagnósticos

El Ministerio de Salud de la Nación inició este viernes el proceso de distribución progresiva de más de 57.000 determinaciones para diagnóstico de Covid-19 a las distintas jurisdicciones del país para que puedan montar las técnicas pertinentes para lograr la descentralización de confirmación de los casos de coronavirus.

Esta acción se completa con la capacitación on line que los profesionales de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos Malbrán y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) brindaron a las instituciones del país que forman parte de la Red Nacional de Laboratorios, informó el organismo.

El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció “el importante” trabajo desarrollado por el equipo del ANLIS” Malbrán y afirmó que “el traslado de la muestra desde el lugar de procedencia al Malbrán es, por lo general, el que más tiempo toma”.

Por su parte, la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS, Elsa Baumeister, explicó que “la metodología que se va a transferir es muy similar a la que ya utilizan los Laboratorios de la Red Nacional de Influenza y otros virus respiratorios para hacer el diagnóstico de influenza A y B por RT-PCR en tiempo real”.

También informó que una vez que la muestra llega al servicio de Virosis Respiratorias del INEI-ANLIS el proceso de estudio y carga de resultados tarda entre 24 y 48 horas.

La capacitación aportó información actualizada sobre la situación actual del Covid-19 a nivel global, regional y nacional; las técnicas de diagnóstico de coronavirus recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); los protocolos de detección, la interpretación de resultados y la realización de ejercicios con casos clínicos, detalló el informe oficial.

La ANLIS, representada en el Malbrán, es el único que realiza hasta ahora la prueba diagnóstica de coronavirus en el país, y de esta manera comenzó el proceso de descentralización. “Se trata del primer paso del proceso de descentralización que comenzará a implementarse, en principio, en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego”, confirmaron a Télam fuentes del organismo.

“Hasta el momento, estamos procesando la información sin ningún inconveniente. Es más, estaríamos en condiciones de procesar el doble y más también en los mismos tiempos. Hay un compromiso fuerte de todo el personal”, sostuvieron las fuentes.

En este sentido, explicaron que “la descentralización tiene que ver con anticiparse a un escenario de posible crecimiento exponencial del virus y, también, con acortar las distancias para el envío de muestras”, y no con que no se esté pudiendo “responder a las demandas”.

Si bien no hay hasta ahora una fecha oficial a partir de la cual las primeras seis provincias podrían empezar sus diagnósticos, aunque extraoficialmente se estima que podría suceder la semana próxima.

El anuncio oficial de la descentralización de los diagnósticos lo había realizado el miércoles la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, al brindar el reporte de casos diarios de coronavirus.