Los Juegos Olímpicos de Tokio se suspendieron hasta 2021

Japón pidió el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, estuvo de acuerdo y lo aceptó. Cuando el reloj marcaba que faltaban 121 días en el calendario, el contador se paró. Rápidamente, el COI comunicó oficialmente que “los Juegos de Tokio deben ser reprogramados para una fecha para una fecha posterior en 2020 pero no más allá del verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, le comunicaba a la la cadena pública de televisión NHK que había decidido plantear al Comité Olímpico Internacional (COI) el aplazamiento por un año de los Juegos Olímpicos​ que debían comenzar en Tokio el 24 de julio. De acuerdo con la misma fuente, la propuesta formaba parte del diálogo telefónico que iba a mantener Abe con Bach para analizar cómo se reajustaba el calendario por la pandemia de coronavirus.

Según NHK, en la conferencia telefónica entre ambos Abe tenía intención de pedir a Bach que la decisión final se adopte lo antes posible, después de que el COI indicara que tomaría una decisión sobre los Juegos de Tokio en las próximas cuatro semanas.

El primer ministro japonés había dicho que aplazar el evento sería inevitable si los Juegos no podían celebrarse al completo en medio de la pandemia de COVID-19​, que ha supuesto cierres de fronteras y la suspensión de eventos multitudinarios como eventos deportivos, además de restricciones al movimiento en multitud de países.

Menos de una hora después de que se publicara esa información, en declaraciones a los periodistas, Abe dijo que ese aplazamiento lo planteó en una conversación telefónica que mantuvo con Bach, y que éste aceptó la propuesta.

El primer ministro japonés dijo que “Bach me respondió que está de acuerdo en un ciento por ciento”, agregó, y señaló: “Así que hemos llegado al acuerdo de celebrar los JJOO en Tokio no más allá del verano de 2021”.

Minutos después, el COI confirmó a través de su web y sus redes sociales en un comunicado que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen “hasta el verano (boreal) del año 2021, como muy tarde” a causa de la pandemia de nuevo coronavirus. Además, se mantendrá el nombre y el logotipo de Tokio 2020.