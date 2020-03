La Justicia ordena levantar cuarentena de médicos que trabajan en Chaco

La jueza federal, Zunilda Niremperger, ordenó al Gobierno de Corrientes que levante el aislamiento preventivo de unos cuarenta médicos que viven en Corrientes pero trabajan en el Chaco. Los profesionales fueron compelidos a cumplir una cuarentena obligatoria que les impedía concurrir a los sanatorios y hospitales de Resistencia en los que prestan servicios. Se abre la polémica.

La Resolución de Niremperger se luego de una medida cautelar solicitada por la Federación Médica del Chaco y la Asociación de Clínicas y Sanatorios.

El gobierno de Gustavo Valdés había resuelto la restricción bajo el argumento que la cantidad de casos de coronavirus que hay en el Chaco convertía a esos médicos en casos sospechosos de Covid-19 y no aislarlos, era riesgoso para el resto de la población de Corrientes.

El encierro obligado en sus domicilios para estos profesionales hizo que de un día para el otro, numerosos servicios sanitarios públicos y privados de Resistencia afrontaran serios problemas para mantener sus prestaciones en el actual contexto de emergencia. Ante esta decisión la Federación Médica del Chaco y la Asociación de Clínicas y Sanatorios, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal, solicitando una medida cautelar que permitiera que todos esos médicos volvieran a concurrir a sus trabajos. La jueza Niremperger evaluó los argumentos expuestos e hizo lugar al planteo de las organizaciones sanitarias. Sostuvo que la medida adoptada por el Ejecutivo de Corrientes “no sería en principio acorde con el Estado de Emergencia Nacional en que nos encontramos inmersos”, y que “tampoco se habría tenido en cuenta la situación especial de estas personas, esto es, el rol fundamental e indispensable que en esto momentos cumplen en el sistema de salud de la provincia del Chaco que hacen en definitiva al Sistema de Salud Nacional”.

“Tal como nos han explicado los expertos en la materia, estamos frente a un enemigo externo e invisible, que ataca a la Nación en su totalidad, en un sistema federal, por lo que la medida adoptada por la Provincia de Corrientes no advierte la situación de salud de la Provincia del Chaco, como parte de la Salud Pública Nacional, en contraposición de las reglas básicas establecidas a nivel Nacional para ‘garantizar’ la atención sanitaria y medica de la pandemia que nos afecta como Nación”, argumenta la magistrada para notificar de su decisión al gobierno correntino, para que una la lista de los 41 médicos, cesen el aislamiento obligatorio que había impuesto la provincia vecina, y que no se les vuelva a impedir la salida hacia sus trabajos en el Chaco.