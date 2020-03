La cuarentena sigue hasta el 13 de abril

Tras una larga teleconferencia con todos los gobernadores, el Presidente anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio seguirá hasta después de Semana Santa. Envió un mensaje a los empresarios que despiden trabajadores en medio de la pandemia y advirtió: “Así como voy a ser muy duro con quien especula con los precios, voy a ser duro también con los que despiden gente”.

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa, es decir hasta el lunes 13 de abril. Lo informó en un mensaje desde la Residencia de Olivos tras la reunión via teleconferencia con todos los gobernadores del país.

“Somos un caso único en el mundo, que decretó la cuarentena apenas se conocieron los casos”, dijo Fernández, al iniciar el mensaje. A su entender, “los resultados iniciales son buenos, nos animan a seguir por este camino”.

CUARENTENA HASTA EL 13 DE ABRIL

El mandatario anunció que tomó la decisión de “continuar la cuarentena” obligatoria “hasta que termine Semana Santa”, es decir hasta el 13 de abril a las 00:00. Explicó que esa medida permitirá “seguir controlando la transmisión del virus”.

“Todos los datos dicen que el virus completa su ciclo en el organismo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humanos se cumpla hasta dos veces”, detalló, y precisó que cuando se cumpla la segunda fase de la cuarentena se tendrán “datos más claros de cómo se incuba la enfermedad”.

“Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, no el Gobierno sino la sociedad”, remarcó Fernández y sostuvo que, si bien “queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado, sí sabemos que, si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor”.

RECHAZO A LOS DESPIDOS

Luego de que la empresa Techint anunciara el despido de cerca de 1500 trabajadores, el mandatario aseguró que va a ser “inflexible” y “duro” con los empresarios que echen empleados y que dejen “desamparadas” a las personas.

“No me resulta grato ver que alguien despide un empleado. Así como voy a ser muy duro con quien viola los precios máximos o especula con los precios, voy a ser duro también con los que despiden gente”, sentenció.

El Presidente citó al Papa Francisco, quien se había expresado en el mismo sentido que él, y expresó que no es posible “en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo”.

“De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder plata. Bueno muchachos, llegó la hora de ganar menos”, completó.

ESTADO PRESENTE

El presidente Alberto Fernández aseguró en su discurso que “el Estado va a estar más presente que nunca” en los barrios más vulnerables, y a sus habitantes les pidió “respetar la cuarentena y cuidar a los mayores”.

“Tenemos que atender la situación de los barrios más pobres. Para eso, hemos destinado recursos económicos, también para garantizar la llegada de alimentos. Les pido dos cosas, a los compañeros y hermanos que viven en barrios humildes, que respeten la cuarentena y que cuiden mucho a sus mayores”, expresó Fernández en su mensaje desde la Quinta de Olivos.

LA ECONOMIA

El jefe de Estado planteó también que el Gobierno no está “descuidando la economía” en medio de la pandemia por el coronavirus y pidió no caer “en el falso dilema de salud o economía”.

“No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas por la economía, no solo para los las empobrecidos, sino ayudando a la pequeña y mediana empresa, con el ingreso familiar de emergencia, la suspensión de las contribuciones patronales, los créditos de emergencia”, enumeró el jefe de Estado.

CAMINO QUE ESTÁ EMPEZANDO

El presidente Alberto Fernández expresó, luego de anunciar la prórroga de la cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril, que “queda mucho por delante” y que no está “garantizado ningún resultado”.

“Este es un camino que está empezando, queda mucho por delante y no tenemos garantizado ninguno resultado. Sí sabemos que si cumplimos determinadas cosas, el dolor será menor”, pronosticó el mandatario en la Quinta de Olivos.