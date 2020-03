Intento de femicidio en Tapebicua

Lucía Machado, hija de Ramona Arias, víctima de un intento de femicidio en Tapebicuá, aseveró que “mi papá llegó borracho y apuñaló a mi mamá”.

El hombre de 62 años de apellido Machado ya había sido denunciado en varias ocasiones y continúa prófugo. “Mi papá es un violento, tiene armas de fuego y toma mucho alcohol”, dijo Lucía para detallar que “mi mamá había hecho denuncias previas, él iba a insultarle de la nada, aunque hace 8 años se separaron”.

“Queremos protección”, reclamó la joven para agregar que su mamá “está internada en el en Paso de los Libes” y que “se encuentra fuera de peligro”. “No sabemos dónde está y tenemos miedo, queremos protección”, enfatizó Machado.

“Mi mama vive con tres de mis 11 hermanos, pero cuando esto pasó estaban en el fondo de la casa y la música estaba fuerte y no escucharon nada”, confesó la joven y destacó que “pensábamos que no podía pasar pero pasó”. “Yo quiero que aunque sea vaya preso, no sabemos dónde está y tenemos miedo, queremos protección”, insistió.