Inició el pago de sueldos por la red de cajeros

El gobierno de Corrientes inició hoy el pago de los salarios de los agentes públicos, que se extenderá hasta el lunes 30, no obstante los que perciben sus haberes en esa última fecha, ya tendrán acreditados el sábado 28. Ante la grave situación epidemiológica que se vive en el país, que hizo que se haya dispuesto un periodo de cuarentena para toda la población, y que fundamentalmente busca evitar de manera expresa las concentraciones de personas, el dinero se podrá retirar de la red de Cajeros Automáticos, transferir y pagar por el sistema Home Banking y cualquier otro mecanismo electrónico que le permita cancelar sus obligaciones.

Por su parte el Banco de Corrientes, informó que la totalidad de los agentes públicos y jubilados tienen tarjeta de débito, y si bien hay quienes no la han habilitado, pueden hacerlo vía electrónica, para lo cual recibirá el asesoramiento a través de las líneas rotativas del 379300 de la entidad, que atiende cuatro consultas simultaneas, por lo que se debe insistir. El sistema está activo desde las 07:00 a las 16:00.

Hoy se abona hasta los que perciben 24.100 pesos activos y 19.900 jubilados, el viernes hasta 37.800 activos y 33.700 jubilados.

El gobierno recomienda, tranquilidad a quienes tienen que cobrar sus haberes, en primera instancia, ratificando que el pago está garantizado absolutamente, por lo que no es necesario recurrir masivamente a los cajeros, que van a ser provistos de los recursos de manera permanente, también recomienda.

El Banco amplió el importe tope del retiro a 20 mil pesos y en el caso de los Jubilados eliminó la presentación del Certificado de Supervivencia temporalmente, medidas que permiten acelerar el retiro de los fondos.

Se recomienda utilizar las tarjetas de crédito VISA -AURUS y Master Card y la de Debito que provee el Banco, para las compras en Farmacias, en las que hay importantes promociones y Supermercados, lo que evitará que tengan que recurrir a retiros de dinero para estas necesidades.