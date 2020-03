Fotografía en el Centro Cultural

Inician las inscripciones a los cursos 2020 de fotografía básico y avanzando a cargo del fotógrafo Joaquín Meabe. Las clases comienzan la semana del 16 de marzo.

El curso Básico será los lunes de 14:30 a 16:30hs y el avanzado los viernes de 14:30 a 16:30. El costo de cada curso es de una matrícula de 400$ y cuotas mensuales de 500$. Duración de los cursos, 4 meses.

El Curso Básico consiste en aprender a manejar los conceptos elementales de la formación de una imagen fotográfica desde cero, comprendiendo el papel fundamental de la luz, conocimiento pleno de los elementos técnicos que controlan la luz, aprender el manejo de un equipo en particular, la cámara fotográfica con sistema reflex. Entendido este proceso básico el curso propone conocer variables y accesorios tecnológicos que brindan un mayor control sobre la imagen a lograr. Se presenta también un concepto fundamental para lograr contar con fotos: la fotografía prolija. Está orientado a personas que no conocen la fotografía y no saben cómo obtener una imagen básica y bien hecha.

El avanzado es parte de una propuesta integral que comienza con el básico. Las inscripciones se realizan online en el siguiente,

link http://extctes.unne.edu.ar/cursos.php