En primera persona Jorge Lobera

TENGO CORONAVIRUS:

No elegí enfermarme, me toco.

Quisiera compartir con ustedes lo que siento, lo que me pasa.

Lo primero es contarles que el 10/03/2020 regrese de unas vacaciones junto a mi familia a la Argentina, que no tuve síntomas respiratorios y no tuve fiebre, únicamente no le sentía el gusto a la comida, esto sin ánimo de minimizar la enfermedad, por el contrario, contar mi experiencia, ayudarlos en lo posible describiendo los que fueron estos días y con la esperanza y el deseo que no les toque, de que estén atentos, respeten las normas impuestas.

Al regreso del viaje, di aviso a las autoridades sanitarias de la provincia de Corrientes, y quedamos junto a mi familia en cuarentena, el cual cumplimos a raja tabla. Hoy me confirmaron el resultado positivo del hisopado ( el cual fue realizado por voluntad nuestra)que nos practicaron oportunamente, lo que implica continuar con el aislamiento al cual me someto con la convicción de que es lo que hay que hacer, por mi salud, por mis afectos pero predominantemente por el bien de todos.

Lo tomo con la responsabilidad que amerita el caso.

Les agradezco a todos las palabras de afecto.

Soy uno más de ustedes, lo que parecía lejano, remoto y casi imposible de que nos afecte, hoy está entre nosotros.

Aunemos los esfuerzos, cada uno desde su lugar, para que pase pronto.

Con afecto

Jorge Ignacio Lobera