Embarcadizos son llevados a trabajar quebrando la cuarentena

La sorpresiva decisión de la compañía pesquera ARBUMASA S.A., la que imprevistamente convocó a tres tripulaciones completas a abordar desde Corrientes, tres ómnibus para viajar esta noche hasta Punta Alta (Buenos Aires), puso en alerta a familiares de los embarcadizos por el amontonamiento en el acarreo. Si bien la actividad de pesca para consumo local esta dentro de las exceptuadas de la cuarentena obligatoria, la circulación de contingentes por las rutas argentinas también está totalmente prohibida. Tampoco estos trabajadores pueden quebrar la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional. El llamado laboral resulta un tanto extraño.

Hasta donde pudo averiguar 1588, las autoridades sanitarias de la provincia, en horas del mediodía, aun no tenían datos sobre la salida de esta legión de marinos.

ARBUMASA, tiene asiento en Puerto Deseado con domicilio legal en Alicia Moreau 1740 de esa localidad, a más de 1700 kilómetros de la capital correntina, y muy cerca de Bahía Blanca. Hoy a las 22:00, las tres tripulaciones deberán esperar por sus transportes (Colectivos charter) en la estación de servicio Axion en ruta nacional número 12 y calle Cuba.

Esta empresa pesquera se dedica a la extracción y procesamiento del langostino patagónico, en este caso, en la apertura de la prospección del caladero en el paralelo 41, pero este producto no integra la cadena básica alimenticia del país. Toda la producción tiene como destino los mercados asiáticos y de Europa.

Otro dato: a estos marineros, encuadrados en la OMI (organización marítima internacional) como gente de mar, hasta el momento no realizaron los estudios médicos, clínicos del protocolo para el Covid-19 o el Dengue, y viajaran todos juntos en unidades repletas.

Asimismo se supo, que no sería solo ARBUMASA la que transportaría trabajadores correntinos a cientos de kilómetros, en los próximos días las compañías ARGENOVA, IBERCONSA Y CONARPESA.