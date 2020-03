Elma Pelozo despedirá a Gabino caído en Malvinas

Elma Pelozo partió ayer desde Mar del Plata a Malvinas, para reencontrarse tras 38 años con la tumba de su hijo, Gabino Ruíz Díaz, caído durante el conflicto. La Fundación No Me Olvides, con ayuda del Ejército Argentino, realizaron el traslado de la madre correntina desde Colonia Pando.

Gabino se desempeñaba como soldado del Regimiento Nº 12 de Mercedes en la Guerra de Malvinas. La mujer no pudo viajar en los dos vuelos humanitarios anteriores por una imposibilidad física derivada de graves problemas de salud: tiene amputada sus dos piernas.

Elma mencionó que recuerda a su hijo “como el primer día que nació”. “Él está todos los días conmigo en mi vida, en mi corazón; era un chico bueno, educado y trabajador. Una madre no se olvida, las heridas están siempre, no se cicatrizan. Soy una mamá orgullosa de mi hijo por lo que era y por lo que sigue siendo”, cerró la madre correntina que anhelaba el reencuentro con su héroe. El viaje de Elma se inició el miércoles, cuando un helicóptero del Ejército Argentino, la trasladó desde su vivienda en Colonia Pando hasta Buenos Aires. De allí, tomó otro vuelo para llegar a Mar del Plata. El viaje continuó en un avión privado los 1730 kilómetros que separan a “La Feliz” de las islas para reencontrarase con su héroe y dejarle un ramo de flores.