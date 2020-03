El Loco Gatti tiene coronavirus

Hugo Orlando Gatti, el ex arquero de Boca de 75 años, se encuentra internado en una clínica de Madrid y los exámenes médicos que le realizaron indicaron que está afectado por el virus COVID-19 informó su hijo Lucas Cassius.

“Ingresó por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus. Entró bastante jodido, pero nos dijeron que está estable. Mejor de como ha entrado. Estamos esperando que se recupere, que se siga mejorando. Esperamos que termine esta locura”, le explicó a este medio Lucas.

El Loco fue internado en las últimas horas a raíz de las fuertes dolencias y como precaución, ya que se encuentra dentro del rango de los pacientes de riesgo que estipulan las comunidades internacionales para la pandemia del coronavirus. “No se sintió bien, y considerando que hace dos años le pusieron dos stent, decidimos internarlo. Hay que esperar que la evolución sea favorable y que se vaya sintiendo mejor”, había informado ayer su hijo.

Gatti se desempeña como panelista del reconocido programa deportivo español El Chiringuito desde hace un tiempo. A comienzos del 2018 había confesado en ese programa que debió ser internado de urgencia en España por un problema cardíaco: “Me salvó la vida Florentino (Pérez). Me quería acordar los nombres de mis hijos y no me acordaba. Nunca sentí nada, tenía dos arterias tapadas y el corazón parece que no bombeaba. Dios me iluminó con Florentino: mi hijo Lucas lo llamó y me internó”.

Hugo Orlando defendió las camisetas de Atlanta, Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe, pero sus pasos más recordados son por River y Boca. Integró la selección argentina y fue uno de los arqueros más importantes que dio el fútbol nacional. Desde hace varios años, su nombre se instaló en los principales medios españoles y allí se radicó. Comenzó como columnista del diario madridista As y desde allí forjó una estrecha relación con el presidente del Merengue, Florentino Pérez. Más allá de que todavía mantiene su vivienda en Colegiales y sus visitas a Buenos Aires son habituales, el Loco y su mujer están radicados en España.

Los últimos informes que entregaron las autoridades españoles indican que hay más de 39.000 ciudadanos infectados y se registraron más de 2.800 muertes. Las comunidades de Madrid (12.352) y Cataluña (7.864) son las que acumulan más personas enfermas con el virus Covid-19.

En los últimos días, el mundo deportivo español se vio sacudido tras conocerse la muerte del ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. El hombre que comandó al club blanco entre 1995 y 2000, donde obtuvieron la séptima y octava Champions League entre otros títulos, evitó concurrir a la clínica durante varios días a pesar del cuadro febril que lo afectaba. “Estuvo varios días en casa por solidaridad, porque se veía por fiebre pero había que esperar más síntomas. Cuando fue al hospital, lo ingresaron ya con una neumonía bilateral. Ha aguantado ocho días, no quería colapsar el hospital por solidaridad hasta que le faltaba el aire y se encontraba peor”, había detallado uno de los hijos de Sanz al conocerse la noticia de la internación en grave estado de su padre. En las últimas horas, otro ex mandatario del Real debió ser internado a raíz del coronavirus: Fernando Martín, de 72 años, está en grave estado.