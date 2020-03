El juicio oral por la Causa Perugorría, el 14 de abril

El Tribunal Oral Penal de Mercedes resolvió la admisión y oposición de pruebas ofrecidas por las partes y fijó para el martes 14 de abril a las 08:00, el inicio de juicio oral y público por malversación de fondos contra ex autoridades del Municipio de Perugorría, que involucra a los ex intendentes Angelina Lesieux y Jorge Corona.

Ex funcionarios del municipio de Perugorría están acusados por asociación ilícita, destinada a la apropiación de fondos provenientes del Estado Nacional para la ejecución de obras y planes específicos, los que eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década. Según la acusación, ocasionó un perjuicio a las arcas públicas que supera los 56 millones de pesos.

Además de Angelina Soledad Lesieux y Jorge Luis Corona, están acusados Patricia Yolanda Vera, Ernesto Moray Mussio y Sabrina María Florencia Lammens.

El Ministerio Publico, está representado por el Fiscal, Juan C. Alegre y de la Fiscal adjunta, María A. Talamona.