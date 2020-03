El Gobierno abrió una investigación por el aumento de la carne

Si bien el Gobierno descartó una intervención fuerte en el mercado tras el aumento que se registró los últimos días en el precio de la carne, la Secretaría de Comercio Interior abrió una investigación y le ordenó a los frigoríficos informar la cotización semanal de este producto. La medida fue anunciada en la Resolución 103/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Con la firma de la titular del organismo, Paula Español, se dispuso crear “un régimen informativo respecto de todas las empresas” que estén inscriptas en la AFIP y que tengan la venta de carne “actividad principal o secundaria”.

A partir de la entrada en vigencia de este registro, que comenzará a funcionar “al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y por un período de 90 días corridos, el cual podrá ser prorrogado en caso de necesidad”, los comerciantes alcanzados por esta iniciativa deberán, “el último día hábil de la semana de cada mes calendario”, comunicarle a las autoridades “la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacunos comercializados, su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de tales productos”.

Los datos requeridos tendrán que presentarse siguiendo unas determinadas reglas y a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Por otra parte, la Resolución también aclaró que “la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores podrá publicar periódicamente en su página web y con acceso público, los precios de referencia de venta de media res y cuero vacuno”, así como también “dictar las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias”.

En este sentido, el Gobierno señaló que los incumplimientos de esta media “serán sancionados” de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 274 del 17 de abril del año pasado, el cual reguló “la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales” con el objetivo de “garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados en la República Argentina a través de canales físicos o digitales, en interés de todos los participantes del mercado”.

Por último, la Secretaría de Comercio Interior le encomendó a la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia “la realización de una investigación del mercado de carne vacuna” para determinar si alguna empresa incurrió en un delito al aumentar los precios de este alimento en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

Según estimó la consultora Elypsis, en la tercera semana de marzo hubo un incremento del 0,48% en la carne vacuna, aunque todavía no hay cifras oficiales y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) suspendió parte de sus relevamientos y está operando con su capacidad mínima.

Además, se registraron importantes incrementos en los valores de la hacienda en el Mercado de Liniers: durante la segunda semana del presente mes, superó los 110 pesos por kilo en las categorías que están ligadas al consumo.

No obstante, según comentó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, el Ministerio de Agricultura no tiene pensando una intervención estatal en la cadena de comercialización, aunque sí le pidieron a los productores encontrar un nivel de precios que no tenga un efecto en los mostradores de las carnicerías.