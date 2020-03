ECO le entregó la Playa a Goitia

El radicalismo y sus aliados, violando artículos de la Carta Orgánica Municipal, sancionaron la ordenanza que otorga espacios de utilidad pública en la costa correntina, al llamado zar del juego, Jorge Goitia, destinados a la construcción de un paseo de compras y diversión, en plena playa Arazaty. La oposición votó en contra de la iniciativa, la que necesitaba de los dos tercios del legislativo municipal (ver aparte), pero que finalmente fue aprobada por mayoría simple del cuerpo. Sugestivamente el representante del partido Nuevo, Esteban Toto Ibáñez, estuvo ausente, mientras que el oficialista Nelson Lovera, ante la sorpresa de propios y extraños, se abstuvo de votar.

El proyecto del Ejecutivo Municipal avala un “Convenio Transaccional” de un juicio que está en primera instancia; que en enero de 2019 firmaron la gestión del intendente Eduardo Tassano y la empresa Hoco SA-Casinos del Litoral SA, pero que hasta el momento no se conocía.

En su momento el grupo Bayol (año 2008) demandó a la comuna en millones de pesos por la expropiación de una propiedad ribereña, que tuvo como objetivo la prolongación de la avenida costanera de la ciudad, que tras su culminación sería bautizada con el nombre de Juan Pablo II. Posteriormente Los Bayol le vendieron los derechos litigiosos al Zar de la Timba, en la figura de Hoco S.A. quien se encargó, billetera en mano de acordar con el municipio la ejecución de su emprendimiento Playero. Jorge Goitia, lograría hasta que se modifiquen Códigos de edificación Urbana para que se permita que en las arenas de la Arazaty, se pueda construir su polémico shopping. Algo así, como que un asesino pida que se altere el Código penal para cometer un homicidio y no ir preso. Pero quedaba algo por hacer todavía, más allá del crimen ambiental. Obtener la propiedad de los terrenos que estaban en manos del municipio, y por decantación, en potestad de los vecinos de la ciudad.

Increíblemente el oficialismo primero le autorizó el uso de suelo y de las obras (cesión del 19 de diciembre de 2019), a una sociedad que todavía no tenía el reconocimiento de propiedad del terreno. Y recién después propuso la homologación. DFemasiado desprolijo.

Ayer bajo el argumento de acordar al demanda iniciada por los Bayol (expropiación) y que podría tener un final perjudicial en materia económica para la comuna, se aprobó la cesión del terreno a favor de Hoco S.A., sin ni siquiera tener fallos adversos en grado de apelaciones de tribunales de alzadas, ni del Superior Tribunal, y como último recurso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El interrogante surge inmediatamente ¿cómo podía saber el municipio que perdería todas estas instancias? Ante este verdadero intríngulis, se inicia el camino de las dudas sobre los jueces del tan vapuleado Poder Judicial de Corrientes. Y allí hay mucha tela para cortar. Billetera mata fallo. Una vez más quedaría demostrado ante la comunidad que Goitia, sigue siendo Amo y Señor de Corrientes. Un hombre que anticipa resoluciones judiciales y puede hasta modificar las normas de una ciudad para que les favorezcan.

LA OPOSICIÓN

Los Concejales del Frente de Todos rechazaron el convenio que entrega playa pública para la construcción de shopping, pero sus votos si bien no alcanzaron, dejaron abierta la posibilidad de la judicialización de la ordenanza votada, en dudosos Tribunales.

“Le otorgaron privilegios, rebaja de impuestos y exenciones. Ahora quieren convalidar la entrega de un espacio público de valor incalculable. Algo huele a podrido en todo este proceso”, advirtieron los ediles del frente de Todos. Fabián Ríos, Magda Duarte, Lorena Acevedo Caffa, Soledad Pérez, José Salinas, Germán Braillard Poccard y Omar Molina denunciaron que “esta entrega de patrimonio público es parte de una alianza económica de Eco+Cambiemos con poderosos sectores empresariales”. Aseguraron que se trató de un proceso ilegal, ilegítimo, nulo, y que no serían parte de esta aberración”. Adelantaron que ampliarán las presentaciones judiciales y llevarán el caso ante el fuero federal.

Se necesitan dos tercios

La carta orgánica municipal en su Artículos 46 (incisos 11 y 27), sobre atribuciones y deberes, el 29 (inciso 23) y el Artículo 92 (que establece que ningún terreno público municipal puede pasar a manos privadas sin contar con el voto del 2/3 del total de los miembros del Concejo Deliberante), son claves para iniciar el proceso de judicialización tras la aprobación del día jueves. Ayer el Concejo Deliberante homologó solo con mayoría simple el acuerdo municipio Hoco S.A.

Utilidad Pública

Los inmuebles donde se pretende construir el shopping y el de calle Lamadrid (donde se cimentaría un edificio Torre de viviendas), fueron adquiridos por la empresa Hoco S.A muchos años después, que fueran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, y ni siquiera fueron objeto del juicio de expropiación iniciado en el año 2008 por el grupo Bayol.