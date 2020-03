Dos descensos directos y sin promoción

La dirigencia de la Primera División del fútbol argentino acordó que finalmente no habrá promoción y la temporada se completará con dos descensos a la Primera Nacional. Esta modificación se confirmará en una reunión que tendrán hoy los dirigentes de los equipos de la Superliga en el predio de AFA en Ezeiza.

A pocos días del inicio de la Copa de la Superliga, los dirigentes acordaron que finalmente no se retornará al formato de la promoción entre un equipo de Primera División y otro de la Primera Nacional y habrá solo dos descensos a la segunda categoría.

Este cambio de opinión está relacionado a los problemas de calendario, ya que no hay fechas disponibles por la cercanía al “parate” que impone la disputa de la Copa América, que se jugará en Argentina y Colombia.

De esta manera, los dos descensos se definirán con los once partidos de la Copa de la Superliga que se sumarán a los promedios de la última Superliga.

Con la Superliga terminada, en este momento estaría descendiendo Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Colón y Patronato deberían jugar un partido desempate dado que ambos tienen 1.093 de coeficiente.

La Superliga comenzó con el formato de cuatro descensos y luego se rebajó a uno.