Denuncian a una pareja de extranjeros en la terminal

Una pareja de turistas mochileros, que se encontraba en la terminal comprando sus pasajes fue denunciada. La boletera indicó que pudo darse cuenta que se trataba de dos españoles, por lo que se comunicó de inmediato con la policía, quienes llegaron al lugar. Ambos fueron llevados por el servicio de ambulancias para control.

La pareja fue denunciada por no estar cumpliendo la cuarentena como lo establece el decreto nacional y provincial. “Se acercaron y me compraron boletos a Buenos Aires, cuando veo que entraron el 5 de marzo por Iguazú, le hago la venta y aviso a la policía. Tuve mejor respuesta con la Policía Federal. Ellos se acercaron a interrogarlos y aplicaron el protocolo. En 15 minutos estuvo acá la ambulancia”, contó la boletera.

Los turistas son de España, y fueron llevados al hospital Llano. En principio no presentaban síntomas pero es parte el protocolo de acción.