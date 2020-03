Con un radicalismo quebrado se aprobó la ley de Emergencia Sanitaria

Con la sugestiva ausencia de los radicales Ricardo Colombi, José Enrique Vaz Torres y Alejandra Seward de Panseri, el Senado provincial convirtió en Ley la Emergencia Sanitaria en Corrientes. El ex mandatario correntino presentó un certificado médico, Seward de Panseri se quedó en su quinta de Santa Ana, mientras que de Vaz Torres no se tuvo noticias. El oficialismo tuvo que recurrir a dos opositores pejota para sancionar la norma. El gobernador Gustavo Valdés calificó la actitud de quienes dilataban la sesión como de “actitud miserable”. Dos, hasta hace poco ricardistas a ultranza asistieron a la sesión: Graciela Rodríguez y Henry Ficks.

“Hay que acompañar todos. Es miserable tratar de sacar ventaja política con este tipo de cuestiones. Por eso, nosotros a nivel nacional trabajamos de manera conjunta con Nación para salir de esto entre todos”, dijo taxativamente el ituzaingueño sobre los votos justos que obtuvo la ley para ser sancionada, y gracias a los peronistas Martín Barrionuevo y Víctor Giraud. Algunos dicen que el mercedeño no tenía ganas que la norma sea aprobada, y espero que Rodríguez y Ficks piensen como él. A estos dos nombres se le sumaron los de Noel Breard, David de los Santos, Sergio Flinta, y Diógenes González. El resquebrajamiento en la UCR comienza a sentirse cada vez más fuerte.

La ley declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Corrientes, por el plazo de 180 días, o hasta tanto se declare superada la situación epidemiológica producida por la enfermedad denominada “Dengue” y ante la amenaza de la instalación de casos de COVID-19. Faculta al Poder Ejecutivo provincial a llevar a cabo las contrataciones por vía de excepción (adquisición de medicamentos e insumos) que sean necesarias, en virtud de las razones de emergencia declarada.