Club echa a 17 jugadores por resistirse a bajar sus sueldos

La polémica tendencia de recortar los salarios de sus trabajadores, y por sobre todo de sus futbolistas, por parte de los clubes europeos ante las pérdidas económicas que suponen el parate deportivo por la pandemia de Covid-19 encontró un límite en Eslovaquia.

Fueron 17 los jugadores del MSK Zilina, uno de los clubes más tradicionales de ese país, quienes se negaron a aceptar una reducción de su sueldo y anunciaron que iban a recurrir a su sindicato. “La dirección estaba lista para discutir, en un régimen limitado, la propuesta para reducir temporalmente los ingresos de los jugadores. Sin embargo, los líderes de los equipos A anunciaron que negociaría por ellos el presidente de la Unión de Profesionales del Fútbol, Ján Mucha”, informó el club en un largo comunicado publicado en su sitio web.

Sin embargo, la intermediación del gremio no fue bien digerida por el club eslovaco, que consideró tal actitud como “absolutamente inapropiada en términos de justicia y lealtad para la institución” y pasó a despedirlos.

Acto siguiente, las autoridades del Zilina intentaron quitarle dramatismo a sus acciones con algunas aclaraciones sobre la situación de los futbolistas echados. “Los jugadores que han sido despedidos no tendrán problemas existenciales debido a sus ganancias pasadas. En la mayoría de los casos, sus ingresos son de 4 a 10 veces más altos que el límite de los aportes mensuales a la seguridad social establecidos por el Gobierno (627 euros)”, consideraron.

La respuesta del sindicato liderado por el ex arquero de Everton de Inglaterra, Mucha, no se hizo esperar. “El club no menciona en su declaración que sugería que los jugadores redujeran sus salarios hasta en un 80 por ciento. La UFP quiere enfatizar que los futbolistas del Zilina estaban dispuestos a mostrar solidaridad y querían discutir las condiciones específicas con el club a través de la UPF. Es el derecho de los jugadores estar sindicalizados. Esto no puede ser una razón para rescindir el contrato”, sentenció el Agremiados eslovaco, que anunció a su vez futuras acciones.

El Zilina es actualmente dueño del pase del mediocampista formado en River Iván Díaz, quien se encuentra a préstamo en Viktoria Plzen, de República Checa. Mientras que además registra el paso de otro argentino por sus filas, el ex Independiente y Racing Sergio Vittor, quien jugó durante unos meses en 2010.