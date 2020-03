Cayó definitivamente el Plan Costero

El Proyecto de Aguas Brillantes, conocido como Plan Costero, concluyó su resplandor sin llegar nunca a iluminar, tras la decisión del Ministerio de Defensa de dejar sin efecto la cesión del predio del ex Regimiento 9 al municipio de Corrientes, que iba a ser regenteado por el gobierno provincial. El histórico cuartel militar, regresó a manos del Ejército Argentino, y con este retorno, se fraguó el proyecto inmobiliario más ambicioso de la administración radical, donde iban prendidos de la cola, una variada gama de empresarios que desde hace décadas beben de las bateas del Estado. Simplemente en silencio y sin mucha alharaca, cayó el Plan Costero. Una semana atrás el ministro Agustín Rossi le comunicó al parlasur Alejandro Karlen, que se anuló la cesión ocurrida el 6 de diciembre de 2019, 4 días antes que un fracasado Mauricio Macri abandone el sillón de Rivadavia.

Pocos meses atrás desde Nación ya desestimaron la construcción de edificios en el predio del Ex Regimiento 9. El golpe de gracia sucedió luego que el ex intendente de Corrientes Fabián Ríos, se reuniera con el titular de la cartera de Defensa, y bajo el argumento de conservar los Espacios de la Memoria, mataron el convenio que existía con la comuna capitalina. Aquella idea de millonarias inversiones inmobiliarias, concluyó. Aunque todavía le queda como premio consuelo la Unidad Penal 1 que pertenece a la provincia, y que será derrumbada en los próximos meses, posiblemente para la construcción de Torres con más de 30 pisos.

El anhelo de un floreciente mercado inmobiliario privado, acabó en un pestañeó luego de tener más propaganda que un mundial de fútbol. Las cuatro manzanas donde se erigió por décadas el otrora RI9 “Coronel Pagola”, en su momento fueron donadas con cargo por la familia Llano. Siempre en ese lugar debía funcionar un cuartel militar del Ejército Argentino, caso contrario, inmediatamente volvería a manos de su antiguos dueños.

Rossi dejó sin efecto el convenio de uso que la anterior administración nacional firmó -a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado- con la Municipalidad el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de que concluyeran los mandatos del gobierno nacional de Cambiemos. Y colorín colorado. Este negocio, ha terminado.