Bajante extraordinaria del Paraná

El río Paraná registra su nivel más bajo en un año calendario y desde el Instituto Nacional del Agua no esperan que repunte en lo inmediato. En imágenes se observa a Yates encallados sobre tierra y las emblemáticas piedras costeras que sobresalen en toda su dimensión.

En el puerto de Corrientes los veleros ya no tienen agua. El amarradero se le observa sus cimientos. La profundidad promedio era de 14 metros. Con la restricción a la navegación impuesta por la cuarentena, permanecen con sus quillas sobre el lecho de arena y barro.

Según publica diariamente la Prefectura Naval Argentina, el nivel para la Capital se ubica en 1.44 metros, el más bajo en 365 días. El último registro de estas características se dio en noviembre, con 1.49 metros.

En su último informe periódico, el Instituto Nacional del Agua (INA) no prevé un repunte en el nivel del río y vaticina una altura de 1.69 metros para el 7 de abril. Agrega que en el Alto Paraná se observa un caudal “muy inferior al normal” y una “persistencia a aguas bajas” en el tramo argentino del río.

También el Iguazú, principal afluente del Paraná, presenta un caudal que oscila en valores “del orden de la octava parte del caudal normal esperable para esta época del año”, de acuerdo al informe.