Avanza el shopping en la playa violando la Cuarentena

Un pedido de informe del concejal Germán Braillard Poccard al intendente Eduardo Tassano pide la paralización en los trabajos en playa Arazaty en el marco de la construcción del polémico shopping de Jorge Goitia, por considerar ilegal la continuación de la obra al no tener las autorizaciones correspondientes.

Después de constatarse la situación, se puso en conocimiento a la Justicia para que intervenga y actúe en consecuencia por no tener los estudios de impacto ambiental ni habilitación de obra. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica por la cual atraviesa el país en virtud al dengue y coronavirus, y ante las medidas de cuarentena establecidas tanto por los gobiernos nacional y provincial, Braillard Poccard indicó además que se pone en riesgo no solo la salud del personal dependiente de la firma sino también el de la ciudadanía en general.

Ante la incertidumbre sobre la legalidad en la construcción sobre la ribera, el edil del Frente de Todos agregó la necesidad de conocer trámites y / o expedientes de habilitación que hayan sido gestionados por el privado y se informen copias de los mismos. Para el concejal, la situación es “de extrema gravedad que se viene llevando a cabo en playa Arazaty, entre las calles Lamadrid y Las Heras donde la empresa HOCO S.A. viene llevando adelante tareas de estudios de suelo”. Los hechos fueron acreditados por parte de la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº2 a cargo de Nora Maciel, conjuntamente con la secretaria actuante Manuela Pérez Ferro, quienes se constituyeron en el lugar. Se procedió a dejar expresa constancia que los equipos técnicos del Ingeniero Bosch, por encargo Goitia, se encuentran realizando estudios de suelo para “instalar fundaciones” destinados a la mega obra, según las propias manifestaciones formuladas por el profesional.

CONDUCTA VIOLATORIA

El accionar por parte de la empresa resulta claramente violatorio al Decreto Provincial Nº 507 de fecha 11 de marzo de 2020, y la resolución por la cual el municipio adhiere, que declara la emergencia sanitaria provincial debido a la situación epidemiológica producida por el dengue y ante la amenaza de instalación de casos por coronavirus (Covid-19), cuando se está pidiendo concretamente a los ciudadanos que se queden en sus casas para evitar cualquier posible propagación.