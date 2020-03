Atacó a su ex pareja y su hijo con un cuchillo

Un hombre fue detenido luego de agredir a su ex pareja y su hijo de 15 años con un cuchillo. Ocurrió en Mocoretá el miércoles aproximadamente a las 18:30 en la zona del barrio Industrial de esa localidad. Allí una persona de 46 años atacó a su ex mujer con un arma blanca. Al llegar los uniformados, el agresor se da a la fuga, pero terminó siendo capturado. Se produce una persecución y cuadras más adelante logran demorarlo. Fue identificado como Miguel Penallo, en su poder se secuestraron 2 cuchillos. Las víctimas fueron su ex esposa de apellido Amarilla y su hijo de 15 años.