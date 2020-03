Alerta por comparseros que estuvieron en Brasil

Un caso de coronavirus en La Paz verificado el último jueves, encendió las alertas en Esquina ubicada a 80 kilómetros de esa localidad entrerriana, y reavivó los contagios de personas que estuvieron en Brasil, prendiendo la alarma por aquellos comparseros de Corrientes que participaron de los carnavales de Uruguayana entre los días 12, 13 y 14, siempre de marzo. Hasta donde se pudo averiguar, la gran mayoría no cumplió con el aislamiento preventivo, que por esos días no era aún obligatorio. No pocos aseguran que esta sería unas de las causales de la mayoría de los contagios, que en la Argentina registró su primer positivo el 3 de marzo.

Entre las distintas agrupaciones que fueron representadas en tierra del Samba, se destacaron Arandú Belleza, Sapucay, Copacabana, Ara Berá, entre otras del interior de la provincia, como Carum Berá de Monte Caseros y Auténticos y Purajhei Porá de Mercedes. Los integrantes de estas dos últimas comparsas fueron celosamente custodiados en sus movimientos por los vecinos al llegar a cada una de sus localidades. Hasta hubo cadenas en whatsapp para denunciarlos. En Corrientes, sin embargo, la situación pasó desapercibida, y muy pocos analizaron la necesidad de cumplir con una cuarentena ante el avance de la pandemia. El último informe oficial del Comité de Emergencia local, habla de 902 aislamientos, aunque no se sabe a ciencia cierta quienes son las personas que están en esa condición, por las normativas sanitarias que ordenan cuidar sus identidades.

El joven paceño que se convirtió en uno de los últimos casos en Entre Ríos, había vuelto el 14 de marzo de Brasil, y 11 días después, recién se supo que tenía el virus. Durante todo ese tiempo realizó su vida normal.

El presidente Alberto Fernández el pasado jueves 19 de marzo dictó la cuarentena obligatoria. Hasta ese entonces, las personas no tenían demasiada conciencia de lo que realmente estaba pasando en el mundo.