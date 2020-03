Aislaron a 250 personas en Libres

En Paso de los Libres, frontera con Brasil, aislaron preventivamente a 250 trabajadores del transporte. Están en casas, locales y un hotel.

“Tenemos 250 personas aisladas en sus hogares en proceso en cuarentena y hay 3 personas que están esperando el test por Co­vid-19. Todos los otros están bajo control”, informó el intendente Martín Tincho Ascua.

La secretaria de Salud Municipal, Iris Romero, explicó que “estamos en un área de frontera con circulación entre Brasil y Argentina, y en una primera etapa el intendente decidió cerrar la frontera para los no residentes en Libres y en una segunda etapa, tras el DNU del Presidente, se hizo cuarentena total. Pero, el decreto no incluye el corte al ingreso de camiones y hubo vehículos que seguían ingresando”, dijo Romero para puntualizar que “cuando Brasil fue incluido como país de riesgo no se podía cerrar el tráfico fronterizo, entonces estas personas fueron aisladas de manera preventiva. Son trabajadores del transporte que van y vienen a Libres y residen en zona de frontera”, detalló para puntualizar que “algunos están en domicilios particulares, otros en lugares que las empresas han dispuesto con baño y dormitorio en aislamiento preventivo. Todos son asintomáticos, pero se está haciendo el control epidemiológico y monitoreo de todos”. También el Municipio dispuso el hotel Neo en la Ruta 117 al ingreso de Libres, para otras aislados. “El hospital San José trabaja con la gente que tiene síntomas, hacemos el reporte y llamamos al hospital para que la revisen”. El Comité de Emergencia dispuso que el hospital de campaña del Ejército sea transformado en el receptor de todos los pacientes respiratorios en Libres. Está listo para armarse pero se va manejando de acuerdo a la situación epidemiológica, explicó la funcionario.