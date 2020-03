10 trabajadores del Hospital Perrando contrajeron Covid-19

Tras el primer caso positivo por coronavirus confirmado a la jefa de Consultorios Externos del Hospital Perrando, Gabriela Monzón, la directora del nosocomio Nancy Trejo informó este martes que el total de personal infectado asciende a 10 personas, entre las que se incluye a seis médicos, dos enfermeras, un bioquímico y un administrativo del área de Estadística. En ese sentido, Trejo señaló que “hemos tomado la precaución de realizar el aislamiento preventivo de todas aquellas personas que hayan estado en contacto con este personal de Salud”.

“Estamos convencidos que siempre se puede hacer mucho más que lo que estamos haciendo pero también somos conscientes que el daño nos va a llegar más pronto”, reflexionó la directora del Perrando. En ese sentido, hizo “un llamado a todos los profesionales de la salud para que estén más comprometidos y se involucren más, porque lamentablemente hay mucha gente que tratan de salvarse ellos mismos”. “Los que tenemos vocación nos preparamos toda la vida para esto, y éste es el momento de demostrarlo”, subrayó.

En ese contexto, Trejo resaltó que “el gobierno de la provincia tomó decisiones concretas en la lucha contra el coronavirus” y reveló que “se están haciendo testeos a todos los casos sospechosos que hoy están aislados para que no sigan contagiando”. Así, pidió “responsabilidad civil y social” a la ciudadanía porque “si no, nos ponen en riesgo a todos”. Asimismo, expresó a todos los profesionales que se desempeñan en el Perrando que, junto al vicedirector Daniel Pascual y la codirectora Lourdes Miranda, “vamos a gestionar y conducir este hospital con la mayor seriedad, responsabilidad y respeto a la población y a nuestros agentes de la salud pública”.

La directora del Perrando aseguró que “debemos priorizar urgencias, no es el momento de consultar por cualquier cosa”. No obstante, aclaró que “nosotros garantizamos la atención con guardias mínimas y con un consultorio de casos febriles que funciona de 8 a 20 horas, que se atiende a pacientes que consultan por cualquier infección respiratoria aguda y allí es donde el médico tiene el criterio de si el paciente va a hacer el aislamiento social o tiene el criterio de internación”.