Ya son 22 los casos de dengue en Corrientes

El Ministerio de Salud informó que de las 111 muestras analizadas, 22 dieron positivo en toda la provincia. Aunque aún no se habla de brote, debido a que no se han detectado casos autóctonos, la cartera sanitaria local envió un comunicado donde indica que hay 21 casos positivos en esta Capital, mientras que solamente uno en el interior ubicado en la localidad de Itá Ibaté.

Si bien los referentes de las distintas áreas de control y epidemiología destacan que se están realizado todas las tareas preventivas, solicitan a la población, mayor compromiso en la limpieza de espacios y sobre todo con el uso de repelente, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

“El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, continúa con las acciones en terreno contra el dengue. En este contexto, se realizan tareas de control vectorial, fumigación, búsqueda de febriles y concientización. Además, ante casos probables se llevan a cabo los bloqueos vecto­riales correspondientes en cada zona”, señala el comunicado.

El informe también especifica que las brigadas de control de vectores re­corren las zonas en donde se registran los casos, realizando bloqueo vectorial que incluye relevamiento, fumigación y control larvario. Simultáneamente, los agentes sanitarios visitan los domicilios recordando los cuidados para evitar la enfermedad.

En cuanto a la situación epidemiológica, el comu­nicado oficial remarca que en lo que va del período de verano 2019-2020, desde el Laboratorio Central de la Provincia se han monitoreado 111 muestras, de las cuales 22 dieron positivo para dengue, en las localidades de Capital (21) y de Itá Ibaté (1; paciente oriundo de Andresito, Misiones).

De los 22 casos, 12 fueron identificados con el serotipo DEN-4 que se corresponde desde el punto de vista epidemiológico con el mismo serotipo que se identificó en países limítrofes como Paraguay; en 8 casos se identificó el serotipo DEN-1 co­rrespondiéndose con el virus circulante en la provincia de Misiones y en 2 casos se encuentra en proceso la genotipificación.

De los 21 casos registrados en Corrientes Capital, 13 corresponden a casos importados de Paraguay; 4 de Misiones (Puerto Iguazú: 3 casos; Eldorado: 1 caso); 1 importado sin determinar foco aún (Mar del Plata/Chaco); 1 autóctono sin determinar foco; 2 casos se encuentran en investigación, con nexo epidemiológico con Chaco.

Hasta esta semana se habían confirmado 13 casos en la provincia, ubicados en los barrios: Güemes, Libertad, San Roque Este, Bañado Norte, Celia, Quintana, Niño Jesús y La Cruz, siendo Itá Ibaté el único sitio del interior con casos positivos. Esta semana no se dieron a conocer las zonas donde se registraron los casos.