Ya pasaron 10 días y no aparece Gustavo Barrios

A más de una semana de la desaparición de Gustavo Barrios, el joven chaqueño que desapareció en el Paraná tras caer desde una lancha, crecen las dudas en su familia por el silencio de quienes lo acompañaban en la embarcación. “Todos los días tenemos más dudas. Estamos desesperados. No puede desparecer una persona y nadie vio nada. No tuvimos contacto con nadie con ninguno de los que iban en la lancha”, expresó Sergio Barrios, el padre de Gustavo en declaraciones radiales.

“Estamos destrozados, ya pasaron 10 días y no tenemos novedades”, insistió para expresar sus dudas por el silencio de los amigos que lo acompañaban y aparentemente no vieron cuando cayó. “Ninguno vino a vernos”, aseveró para confirmar que “no tenemos ninguna novedad”, sobre la búsqueda que realiza Prefectura. “Estamos a la espera de encontrar a mi hijo”, expresó Barrios, quien manifestó su agradecimiento a Prefectura “porque están trabajando a full con rastrillajes por tierra y aire, pero no han conseguido nada”. Hizo una petición a los gobernadores de Corrientes y Chaco para que “se amplíe la búsqueda”.

