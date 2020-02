Valdés mandó echar al Jefe Administrativo de Vialidad

El gobernador Gustavo Valdés ordenó la remoción de César Horacio Encina, como jefe administrativo de Vialidad provincial. Encina un hombre de estrechos vínculos con Ricardo Colombi, fue prácticamente exonerado laboralmente. Se había tomado licencia desde el viernes pasado.

La decisión del ituzaingueño, abriría aún más la grieta interna en el radicalismo, que en un año, deberá dirimir las principales candidaturas electivas, entre ellas, quien ocupará el sillón de Ferré desde diciembre de 2021.

Se supo que el presidente del organismo vial, Armando Espíndola, también vinculado al mercedeño, ensayó un pedido por Encina, “por favor, que le dé otra oportunidad”. Dicen las malas lenguas que el mandatario provincial le habría replicado que “hace como te digo o te vas con él”.

Tanto Espíndola como Encina, se vieron involucrados en la causa por la Ruta 40 (a Colonia Carlos Pellegrini), un millonario desfalcó al Estado donde aparece la figura de Lázaro Báez. Ambos fueron citados en agosto de 2018 por el juez Claudio Bonadio a declarar en los Tribunales de Comodoro Py.

Meses atrás Encina había sido condenado a trabajos comunitarios por la justicia por agredir a un ex empleado de vialidad en la vía pública. El episodio fue llevado a juicio en su momento. Su aparición en el organismo de calle Rivadavia, ocurre en diciembre 2014 a raíz de un terremoto causado por el entonces jefe administrativo Agustín Arsenio Bernasconi, quien se había negado a seguir avalando los negociados de Vialidad provincial con la utilización de fondos nacionales.

La plana mayor de la entidad vial, fue designada por el entonces gobernador Ricardo Colombi en septiembre de 2011. Con esa decisión se lo correrían de sus cargos, entre otros, al Ingeniero Jefe Alberto Carcaño y al Jefe de Obras José Ramón Sosa, suplantándolos por Alfredo Seluy y Luis Dubrez.

El 5 de diciembre 2014, el Departamento de Administración “pateó el tablero”, al tomar estado público una controversia sobre la legalidad de algunas de aquellas designaciones. El decreto de nombramiento quedó anulado por efecto de un fallo judicial. Quedaría determinado que Seluy como Dubrez y otros Jefes, fueron nombrados sin respaldo legal, y sus actuaciones dentro del organismo, se mostraban irregulares.

Bernasconi (Jefe administrativo), no aceptaba expedientes y resoluciones que llevaran sus firmas. “No voy a ir preso por ustedes”, se le oyó gritar a través de las paredes del Directorio.

Alfredo Seluy desapareció temporariamente de su cargo, al no tener quién acepte la validez de su firma, mientras los certificados a pagar se acumulaban en jefatura técnica. En este escenario apareció Cesar Horacio Encina, un posible reemplazante de Bernasconi que “aceptaría” las rubricas de Seluy, la de Dubrez y de otros.

El 9 de diciembre de 2014 una Resolución de Vialidad rubricada por el Presidente Espíndola y un vocal, determina la cesantía de Agustín Arsenio Bernasconi en sus funciones de Jefe de Administración por “falta de colaboración” (sin sumario). Paralelamente se le asigna las tareas de Administración a César Horacio Encina (DNI Nº 17.667.314).

El 10 de diciembre de 2014, el Decreto 3560 suscripto por Colombi y el Ministro Aníbal Godoy, aprueba la Resolución de Espíndola, que apartó a Bernasconi y lo reemplazó por Encina. Horas atrás, Valdés pidió su remoción del cargo.