Se descarriló Tren de 28 vagones

Descarriló un tren de cargas. La formación, de 28 vagones, se dirigía a la provincia de Entre Ríos. No se registraron heridos ni daños en las viviendas de la zona lindera a las vías. Ocurrió 02:30 del último miércoles. “Las vías están destruidas y no tienen mantenimiento. Es una lástima que la empresa nunca se preocupara por cuidarla”, expresó un vecino de la localidad ante el medio Noticias de La Cruz.

El vehículo había partido de Santo Tomé y se dirigía hacia la ciudad entrerriana de Concordia Descarriló en la zona del cementerio.

Afortunadamente no se tuvo que lamentar ninguna víctima por lo ocurrido, en tanto se mencionó que al costado de las vías se encuentran varias casas precarias. No se obstruyó el tránsito ni se causó daño a terceros. Sólo se registraron daños materiales sobre las vías y los vagones.

La formación cuenta con 28 vagones y pertenece a la empresa Trenes Argentinos.