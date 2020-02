Sbarra quedó imputado por lavado de dinero

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer levantar el secreto fiscal y bancario sobre Rodrigo Sbarra, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción durante el macrismo, al que se le atribuye haberse olvidado un sobre con 10 mil dólares en un cajón de la oficina que ocupaba durante su gestión.

Sbarra quedó imputado el viernes por el delito de lavado de dinero, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara, a través de una testigo, que Sbarra había comprado un terreno en un predio en el barrio privado Nordelta, que no había reportado en sus declaraciones juradas.

Ayer declaró una joven que trabajaba como secretaria privada del ex funcionario en su gestión y dio detalles de cómo era la dinámica laboral. La causa se inició por el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares que habían quedado olvidados en un cajón de la oficina que solía ocupar mientras se desempeñó para el gobierno de Mauricio Macri. La denuncia fue hecha por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Parte de ese dinero fue puesto “en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un bien inmueble, en una operación de compra venta celebrada con la firma Consultatio S.A.”. La operación se ubica entre el 13 de abril de 2016 y el 17 de abril de 2019.

El monto pagado por la casa en el country fue de 186.086 dólares. La empleada de Nordelta declaró que Sbarra hizo un primer pago de unos 80.000 dólares y después fue abonando mensualmente unos 3.300, aunque hubo oportunidades en que entregó efectivo por varias cuotas juntas.