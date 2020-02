Prevención de fotos en las Playas

Que ningún padre envíe fotos de sus hijos en la playa, no las suban a redes, pide la Policía. Se advierte que a menudo los padres envían a sus contactos o publican en redes sociales fotos de sus hijos con poca ropa en la playa. «¡Por favor, no lo hagan, ni en Facebook ni en ningún otro lugar!», insisten de la área de Protección del Menor de la Unidad Central de Ciber-delincuencia. Las imágenes pueden ser usadas luego en redes de pederastas y llamar la atención de éstos sobre los niños.

Otro peligro: los videojuegos en red en los que los menores hablan online con otros jugadores, a los que en realidad no conocen. “Es un gancho perfecto para que los pederastas conversen (chantajeen, coaccionen y ofrezcan recompensas lúdicas) con sus hijos”, explican policías sobre los peligros de la pederastia y su influencia en Internet.

En 2017 se registraron 81.300 delitos cibernéticos, según el Ministerio del Interior, un 22% más que el año anterior. De ellos 1.312 fueron delitos sexuales; 60.511 de fraude informático y 11.270 coacciones online.

La Policía agradece la colaboración de los ciudadanos: recogen denuncias e informaciones en: denuncias.pornografia.infantil@policia.es .