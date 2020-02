Pensión vitalicia a veterano de Malvinas

La jueza federal Alicia Braghini accedió a un reclamo de un ex combatiente sobre la fecha desde la que se debe reconocer el pago de una pensión vitalicia y toma como inicio del beneficio el día que finalizó la guerra, en 1982, y no el de la sanción de la ley que lo estableció, en 1991.

La sentencia de la jueza federal a cargo del Juzgado de la Seguridad Social nro. 7, recoge el reclamo de un veterano de Malvinas Jorge Alberto Leiva y ordena que se le pague el retroactivo de la pensión de veterano de guerra desde que terminó el conflicto –el 14 de junio de 1982– hasta el 31 de marzo de 1991, fecha en que se sancionó la ley que modificó el modo de cálculo del beneficio.

El ex combatiente se presentó a la justicia invocando que el reconocimiento de una pensión vitalicia a los conscriptos que participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur debe regir desde el comienzo de las hostilidades y reclamó el pago con retroactividad.

Además planteó la inconstitucionalidad de uno de los artículos del decreto reglamentario que limitaba la liquidación de la pensión vitalicia a partir de la presentación de su solicitud. Asimismo cuestionó que la norma establezca que, para el caso de veteranos fallecidos, la fecha a tener en cuenta para comenzar a percibir la pensión es la del deceso, discriminando de esa manera a los ex combatientes sobrevivientes.