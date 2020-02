Padre denunció que su hija fue secuestrada

Una chica habría sido raptada por una mujer de 43 años de edad en Mercedes. La Policía trabaja intensamente para dar el con el paradero de la menor de 16 años. Su padre, Mario Antonio Bordón, denunció ante la comisaria Segunda de esa localidad s que su hija M. B., quien habría sido llevada desde su casa por Vanesa G. el miércoles por la madrugada.

Bordón se enteró de lo ocurrido, cuando su hijo le informó que no estaban en la casa ni su hermana ni Vanesa. Ante esa situación, tomó su automóvil y decidió buscarlas a las dos mujeres en la terminal y en otros lugares pero no pudo localizarlas. Posteriormente realizó la denuncia policial correspondiente.

Bordón contó que V. G. había llegado a Mercedes para hospedarse en lo de sus familiares pero estos la rechazaron. En consecuencia optó por que se quede unos días en su casa.

La mujer es madre de un pequeño a quien lo dejó en San Luis del Palmar, en donde convive con su pareja. Pero a Mercedes llegó sola, contó Mario Antonio, quien asegura que “Vanesa tiene signos de deficiencia mental”.

A la vez, Bordón le dijo a este medio que “ella (por Vanesa) le había dicho que tenía entre seis o siete hijos pero que a estos se lo sacaron la Justicia”. “También me había contado que estuvo presa por narcotráfico”, relató en declaraciones a radio Dos.