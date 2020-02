Nuevo aumento en el comedor universitario

Nuevo aumento del comedor universitario, ahora el ticket costará más de $35, y los estudiantes consideran que no existe relación entre esta suba, que podría ser superior al 40%, con la calidad del servicio y las condiciones edilicias. Asimismo hay incertidumbre sobre la fecha de reapertura de los comedores.

El precio del ticket del comedor de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), pasará de los $25 actuales a un valor que superará los $35.

En un informe presentado el martes ante el Rectorado, diversas agrupaciones expresan su descontento por este aumento que se daría “a espaldas de los estudiantes”.

El miércoles de la semana pasada la Rectora Delfina Veiravé recibió a miembros de la agrupación Franja Morada, que tiene a su cargo la presidencia de la Federación Universitaria del Nordeste (Fune), órgano gremial que nuclea a todas las agrupaciones de la Universidad. Tal como lo comunicaron en redes sociales y medios tradicionales, durante la reunión hablaron sobre el nuevo precio del ticket y sobre la fecha de reapertura de los comedores, que aún no fue confirmada.

El estudiante secretario general de la Fune, Rodrigo Valenzuela, quien no fue convocado a esa reunión, lamentó precisamente que “no hayan estado presentes el resto de las agrupaciones que conforman la Fune”, y explicó que “el problema de un aumento del 40% o más es que no hay relación con el servicio”. Piden también la reapertura urgente de los tres comedores (uno en Resistencia y dos en Corrientes) y repudian el hecho de que el comedor del campus Deodoro Roca (Corrientes) aún no abrirá sus puertas porque se encuentra en refacción desde el año pasado.

Colapsan instalaciones

El comedor universitario es administrado por la Fundunne, la fundación de la Universidad, que hasta el año pasado disponía entre 800 y 1.000 raciones por día en cada uno de los tres comedores, según pudo saberse desde la secretaría de Asuntos Sociales de la Unne.

“Las instalaciones colapsan por la cantidad de gente y la falta de espacio para contener la gran demanda, los estudiantes tienen que hacer colas de más de 40 minutos y muchas veces algunos se quedan sin comer porque las raciones no alcanzan, por eso decimos que hablamos de malas condiciones en el servicio”, amplió.