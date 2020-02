La mamá de Gustavo Barrios, el joven desaparecido en el río Paraná hace más de dos semanas atrás, insistió que “Gustavo no cayó al agua” y vinculó el caso a las drogas.

Mirta Mambrín en declaraciones a radio Dos, apuntó contra quienes acompañaban a su hijo en la embarcación desde donde supuestamente se cayó para perderse en las aguas del río. “Mi hijo no quiso hacer algo que le obligaron”, enfatizó Mambrín para aseverar que “mi hijo no cayó al agua; lo mataron o lo tienen por ahí”. Se refirió a “un tal Gitano, que todo el mundo conoce en Resistencia”.

“Estoy destrozada. Hace 20 días que busco a mi hijo y nadie me dice nada. Los que estuvieron con él están mintiendo. Es imposible que nadie haya visto nada. Quiero salir a buscarlo yo”, expresó la mamá del joven chaqueño desaparecido. “Gitano, que es muy conocido en Resistencia. Tiene mucho poder”, insistió para sostener que “esta persona está vinculada a las drogas”. “Desapareció como por arte de magia. Prefectura no lo encuentra y por protocolo ya dejó de buscarlo. Llamamos todos los días, quieren que vayamos para que nos pasen el informe, pero no tenemos plata para ir todos los días a Corrientes”. “Es insólito que no encuentren a mi hijo. Si se ahogó a las 72 horas encuentran habitualmente el cadáver”, comentó con desesperación.

“Todos declararon y todo quedó en la nada porque dicen que nadie vio nada. Es como que cayó una bolsa de papas al agua”, concluyó Mirta Mambrín.

Sabía nadar

“Hoy todos están disfrutando de sus familias y yo no lo tengo a mi bebe. Yo no creo eso de que cayó. Están mintiendo. Se pusieron de acuerdo para decir eso. Están mintiendo. Declararon todos enseñados. Mi hijo sabía nadar, seguro iba a pedir ayuda. Nadie cree lo que está diciendo. Ya no sé qué pensar. No están diciendo la verdad. Es imposible que no lo hayan visto”, dijo.