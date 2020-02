Messi estalló contra la dirigencia del Barcelona

Lionel Messi criticó por primera vez a la dirigencia del Barcelona en medio de las negociaciones por su contrato y tras las declaraciones de Eric Abidal, secretario deportivo del club, quien había responsabilizado al plantel por la salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica.

El ahora dirigente dejó en claro que la cúpula del Barcelona tomó la decisión de sacar a Valverde del club porque entendía que el plantel no estaba conforme con su trabajo: “Miraba los partidos y no miraba el resultado sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”.

En este marco, Lionel Messi, capitán del equipo, publicó en Instagram un comunicado breve para contestarle a Abidal. “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno debe ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.