Layoy batió récord nacional

Un buen desempeño cumplió el atleta correntino, oriundo de Paso de los Libres, Carlos Layoy, al finalizar en el top five de la competencia de Salto en alto, en el marco del Campeonato Sudamericano Indoor, en Cochabamba, Bolivia.

“No fue el mejor torneo pero me voy con un nuevo record argentino en pista cubierta Este 2020 es largo y recien comienza, por eso seguiré buscando torneos importantes para llegar a cumplir mi sueño que es saltar en Tokyo 2020 . Gracias familia, amigos y a todos los que me apoyan siempre. Vamos que se puede”, señaló el correntino en su cuenta de Instagram.