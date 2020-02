Las internas del PJ en julio

Julio René Sotelo delegado normalizador del Partido Justicialista en Corrientes adelantó que “la fecha máxima para las elecciones internas serian a finales del mes de julio, teniendo en cuenta que en agosto vence mi mandato”. “Tengo un mandato de 365 días, y eso vence en agosto por lo tanto estamos analizando las fechas para hacer las internas”, insistió Sotelo en declaraciones a radio sudamericana.

“Se está trabajando en la cuestión operativa, sobre la base del padrón, cuantas escuelas necesitamos, cómo será el tema del transporte de urnas, la designación de autoridades de mensa”, explicó el chaqueño para reconocer que “no tengo fecha determinada la idea era hacerlo en julio, pero en mayo se reúne el congreso del partido y anteriormente tengo entendido que el consejo nacional puede fijar fecha para una interna nacional, lo que puede variar nuestras fechas, pero puede ser a fines del mes de julio, esa es la fecha máxima teniendo en cuenta que mi mandato vence en agosto”.

“Cuando pongamos en marcha el proceso electoral, los acuerdos se harán cerca de las elecciones, se me ocurre que no habrá una gran dispersión de líneas internas, lo que no se, es si habrá una lista única”, aseveró Sotelo para agregar que “será una interna transparente en la cual la Junta Electoral será designada por los compañeros que integran la junta electoral en el Chaco, para evitar cualquier inconvenientes que pueda haber”. “Vamos a permitir una amplia participación, donde tratemos que todos los afiliados de Corrientes puedan participar en las interna del partido”, concluyó.