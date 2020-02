Krujoski completó la carrera del TC Pista

El piloto correntino, Humberto Krujoski, finalizó la final que por la primera fecha de la temporada, la categoría telonera del Turismo Carretera (TC), celebró en el autódromo ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Krujoski, piloteó el Dogge número 12 preparado por el equipo Castellano Power Team.

Las cosas no habían iniciado bien para Krujoski que tuvo problemas de potencia en el motor, y más allá del trabajo realizado por los ingenieros de la estructura, y los cambios de elementos en el auto, siempre se supo que la máquina no iba a funcionar según lo esperado en esta fecha.

“Comenzamos la carrera muy bien pese a algunos inconvenientes durante los entrenamientos y clasificación. Sabíamos que teníamos posibilidades de sumar buenos puntos pese a que el motor no tenía la potencia deseada. En las dos primeras vueltas pudimos superar varios autos pero un choque con otro competidor me sacó de pista y me hizo perder vario lugares” comentó Krujoski. “Luego, si bien parecía que nos podíamos recuperar apareció un problema en el freno que nos obligó a castigar mucho al motor para los frenajes y si bien pudimos conducir con los cuidados del caso, una nueva circunstancia de carrera nos volvió a sacer de pista y allí quedamos muy retrasados” agregó.