Jugador no entrenó porque le “robaron” los hinchas

El delantero Brian Fernández denunció que fue víctima de un robo a mano armada por parte de ladrones que vestían la camiseta de Unión que le impidió asistir a la práctica de Colón de Santa Fe.

“Fue en el barrio El Potro, fui a buscar una chica y cuando me quise ir me agarraron unos chicos. Me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj, me subí a la camioneta y cuando me quise ir me tiraron un ladrillo, pero no me pasó nada”, explicó Fernández en declaraciones a TyC Sports, donde sostuvo que el hecho ocurrió este martes a la mañana, aunque aclaró que no hizo ninguna denuncia ante la Justicia.

“Se están diciendo muchas cosas de por qué no me presenté, pero eso es lo que pasó”, aseguró el delantero, quien aclaró que ayer por la tarde iba a presentarse al entrenamiento.

El delantero justificó de esa manera su ausencia en la práctica matutina del plantel dirigido por Diego Osella, en un contexto difícil porque está apremiado por los promedios y lucha por la permanencia en la Superliga.

