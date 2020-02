El Papa llamó a los padres de Fernando

El Papa Francisco llamó este domingo a Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa, asesinado por una patota de rugbiers en Villa Gesell, para solidarizarse por su pérdida.

Francisco llamó personalmente el domingo a la mañana por teléfono al celular de los papás del joven asesinado. Aunque allegados al Vaticano y a la familia de la víctima aclararon que se trató de un “diálogo privado” y no quisieron detallar su contenido, dejaron trascender que se trató de “un gesto y un mensaje del Papa para la sociedad, ante las situaciones de violencia que se vive en estos momentos en la Argentina y el mundo”.

No fue un gesto más de solidaridad. La familia Báez Sosa es muy creyente. De hecho, el joven concurría a un colegio católico, el Marianista, fundado por la Sociedad de María. Fernando dedicaba parte de su tiempo para el bienestar de la comunidad. Por eso colaboraba con la ONG Seres vs Teneres en la localidad bonaerense de Marcos Paz en busca de la “transformación social”, como lo recordaron voluntarios de la organización. Silvino y Graciela realizaron el sábado una misa “por el descanso eterno” de Fernando en la parroquia San Agustín, de la avenida Las Heras 2560, acompañados por la novia del joven, Julieta Rossi, familiares, amigos, vecinos y personas conmovidas por el crimen.