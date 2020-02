El escándalo en Barcelona no se detiene

El escándalo desatado por la divulgación de que Barcelona había contratado a una empresa para difamar a varios de sus jugadores, incluido Lionel Messi, en las redes sociales sumó un nuevo capítulo este martes cuando el club catalán, tras negar que la compañía I3 Venture tenga tales finalidades y luego se probara lo contrario, finalizó su vínculo legal con la misma. “Esta mañana he dado la orden de rescindir el contrato con la empresa, después de que se haya comprobado que una de las cuentas vinculados a esta empresa ha hecho comentarios inadecuados a personas de nuestra organización”, anunció el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu, quien según la información original publicada por Cadena SER habría contratado a I3 Venture para mejorar y proteger su imagen.

El dirigente se defendió de las acusaciones durante la entrega del Premio Internacional de Periodismo Deportivo Vázquez Montalbán a Jorge Valdano este martes. “En primer lugar, y para que nadie tenga ninguna duda, el Barça no ha contratado a ningún servicio para desprestigiar a nadie, ni a ningún jugador, ni a ningún político, ni a ningún directivo, ni a ningún ex. Es rotundamente falso. Y nos defenderemos donde sea necesario ante quien nos acuse de este tipo de prácticas”, argumentó Bartomeu, quien confirmó además que el club contrató a la empresa desde 2017.

“A la pregunta de si hemos encargado el monitoreo de las redes sociales, la respuesta es sí, y lo seguiremos haciendo. A la pregunta de si hemos encargado desprestigiar personas o instituciones a través de la redes sociales, la respuesta es no, y perseguiremos a quien nos acuse de ello”, finalizó el mandamás catalán.