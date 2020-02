El Carnaval de agua en el Parque Mitre

El Carnaval de Agua tendrá su quinta edición en el parque Mitre el sábado 29 de febrero, entre las 16 y las 19. El festejo popular viene realizándose casi ininterrumpidamente desde 2013, aunque fue en 2014 cuando se decidió convertirlo en algo más organizado.

Como ya es tradición, los participantes se dividirán en dos equipos, Rojo y Azul, para jugar a lanzarse agua con baldes, globitos o juguetes para tal fin. Para quienes solo quieran llegar a mirar, también habrá lugar, ya que los participantes se comprometen a mojar sólo a quienes expresen su deseo de jugar. Siempre la idea de los organizadores es divertirse, no dañar, por lo que esto es algo fundamental del reglamento.

El evento tendrá el apoyo del Municipio por segundo año consecutivo, por lo que habrá música durante las horas de juego y una ambulancia para brindar asistencia médica en caso de ser necesario. Además, intervendrá la Dirección de Tránsito para impedir el ingreso de vehículos al parque durante las horas de juego.

Las zonas de canillas son lugares de bandera blanca, neutrales, por lo tanto no se puede atacar a nadie en estas zonas. Además, queda prohibido tirar chupitas o mojar a personas mayores, niños pequeños y aquellas personas que tengan cámaras de foto o filmadoras que se estén ocupando de registrar el evento o cualquier persona que no demuestre intención de participar.